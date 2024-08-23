Kalkınma Yolu projesi için kritik toplantı! Zirvenin adresi İstanbul! Uraloğlu tarihi duyurdu
Kalkınma Yolu'nda yeni aşamaya geçildi. İlk dörtlü Bakanlar Zirvesi 29 Ağustos'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek. Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar Ulaştırma Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mohamed Al Mazrouei ve Irak Ulaştırma Bakanı Razzaq Muhaibis Al-Saadawi bir araya gelecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nde çok önemli bir aşamaya geldiklerini belirterek, proje ile ilgili olarak Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan Dörtlü Mutabakat çerçevesindeki Dörtlü Bakanlar Zirvesi'nin 29 Ağustos tarihinde saat 14.00'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirileceğini açıkladı.
KALKINMA YOLU'NDA YENİ AŞAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 22 Nisan 2024 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Kalkınma Yolu Projesi Kapsamında Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandığını anımsatarak, "Katar Ulaştırma Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mohamed Al Mazrouei ve Irak Ulaştırma Bakanı Razzaq Muhaibis Al-Saadawi ile burada imzaladığımız 'Kalkınma Yolu Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı' ile Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşlarımız arasında dörtlü Bakanlar Konseyi mekanizması oluşturduk. Bu mutabakat zaptının ardından çok önemli bir aşamaya geçiyoruz ve Kalkınma Yolu için ilk Dörtlü Bakanlar Zirvesi'ni 29 Ağustos'ta saat 14.00'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştireceğiz." dedi.
TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BÜYÜMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK
Bakan Uraloğlu, Mutabakat Zaptı'nda belirtildiği gibi; Zirvede Kalkınma Yolu Projesi'nin bütün detaylarını görüşeceklerini ve önemli kararlar alacaklarını söyledi. Uraloğlu, projenin Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılar sunacağını aktararak, "Kalkınma Yolu aynı zamanda, uluslararası ticaret koridorlarının çeşitlenmesini sağlayarak, küresel ticaretin sürdürülebilirliğini destekleyecek. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında güvenilir ve etkin bir ticaret koridoru oluşturarak, ekonomik ve stratejik avantajlarını pekiştirecek" şeklinde konuştu.
'YÜK TAŞIMACILIĞI İÇİN TAŞIMACILARA YEPYENİ SEÇENEKLER SUNACAĞIZ'
Kalkınma Yolu üzerinden ülkemize gelecek yükler ülkemizin ulaştırma ağı ve limanları vasıtasıyla doğu-batı-kuzey-güney olmak üzere her yönde hareket edebileceğini de vurgulayan Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Koridor sayesinde, dünyadaki lojistik sistemine daha güçlü bir şekilde entegre olacağız. Ayrıca, yük taşımacılığı için taşımacılara yepyeni seçenekler sunabileceğiz. Kalkınma Yolu'nun mevcut ulaştırma koridorlarını da birbirine bağlayabileceğine, onların da mevcut verimliliğini daha da yükselteceğine inanıyoruz."
"ÇERKEZKÖY-KAPIKULE KESİMİNİ 2025 YILI SONUNDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"
Bakan Uraloğlu, Irak'ın FAV Limanı'ndan başlayarak Ovaköy'den Türkiye'ye giriş yapan Kalkınma Yolu kapsamında Türkiye'deki çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyerek, "Kalkınma Yolu'nun ülkemizden geçen kesimi Kapıkule-Şanlıurfa arası yaklaşık bin 592 kilometre. Şanlıurfa-Irak Sınırı arasında hizmet verecek olan Şanlıurfa-Ovaköy arasında 331 kilometre uzunluğunda yeni otoyol yaparak projenin Türkiye'deki karayolu geçişini de tamamlamayı planlıyoruz." dedi.
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇECEK DEMİRYOLUNUN PROJELENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI
Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun demiryolu ayağında da süreçleri hızlı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, "Halkalı – Kapıkule arasında toplam 229 kilometre uzunluğunda çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Bu hattın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini de 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Halkalı-Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla; Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşürmeyi mevcut hat kapasitesini ise 4 kat artırmayı hedefliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolunun projelendirme sürecini de tamamladık. İlgili süreçleri hızlı bir şekilde yürütmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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