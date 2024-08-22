22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Yeni ekonomi paketinin hazırlıkları başladı! Sanatçı, sporcu, kuyumcu da vergi ödeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 11:01
ABONE OL
Yeni ekonomi paketinin hazırlıkları başladı! Sanatçı, sporcu, kuyumcu da vergi ödeyecek

Yeni ekonomi paketinin hazırlıkları başladı. TBMM’nin 1 Ekim’de açılması ile birlikte gündeme gelecek yasa tekliflerine ilişkin çalışmalar devam ediyor. TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen düzenleme kapsamında milyon dolarlık ev ve arabaları olmasına karşın hiç vergi vermeyen grupların vergilendirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda sanatçılardan sporculara, kuyumculara kadar birçok kesim mercek altında.

TBMM'nin 1 Ekim'de açılması ile birlikte gündeme gelecek yasa tekliflerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ikinci bir ekonomi paketinin de yeni yasa yılı ile birlikte gündeme gelmesi bekliyor. Meclis tatile girmeden kurumlar vergisi gibi alanlarda düzenlemeler içeren yasa kabul edilmişti.

TEKLİFTE NELER YER ALACAK?

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Yeni pakette de vergilere ilişkin düzenlemeler yer alacak. "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması" politikası kapsamında yeni vergi düzenlemeleri paketin ana omurgasını oluşturacak. Vergideki kayıt dışılığı önleyecek yeni adımlar atılacak.

Bu çerçevede, milyonlarca lira para kazanan, lüks evlerde oturan, lüks arabalara binip neredeyse hiç vergi ödemeyen gruplar yakın takibe alındı. İlgili kesimlerin asgari oranda bir vergi ödemelerini sağlayacak düzenlemelerin teklifte yer almasına dönük çalışmalar yapılıyor. Hangi kesimlerin bu kapsama gireceği detaylı olarak çalışılıyor.

SANATÇI, SPORCU, KUYUMCU DA VERGİ ÖDEYECEK

AK Parti kurmayları, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak bir sisteme mutlaka kuracağız. Kayıt dışılığa son vereceğiz. Herkes kazandığının vergisini ödeyecek. Yeni yasa teklifinde buna dönük önlemler olacak. Bakıyorsunuz milyonlarca liralık bir arabaya biniyor. Lüks içinde bir hayatı var ama vergi ödemiyor. Bu grupları tek tek inceliyoruz. Sanatçı, sporcu, kuyumcu ya da başka gruplar ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Onların kayıt dışılığının önüne geçilecek" dediler.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör