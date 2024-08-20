Merkez Bankası Faiz Kararı bugün saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı TCMB PPK toplantısında faiz beklentisi ne yönde?

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararı, piyasalarda büyük bir heyecanla bekleniyor.

Enflasyon beklentilerindeki düşüşler ışığında, TCMB'nin alacağı yeni kararların ekonomik etkileri merak konusu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50'de sabit tutan Merkez Bankası'nın bu seferki adımı, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından dikkatle takip ediliyor. Kararın detayları ve piyasalara etkisi, ekonominin gidişatını belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.