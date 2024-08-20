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Merkez Bankası Faiz Kararı bugün saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı TCMB PPK toplantısında faiz beklentisi ne yönde?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 10:37 Güncelleme: 20.08.2024 10:44
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Merkez Bankası Faiz Kararı bugün saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı TCMB PPK toplantısında faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımcıların ve piyasa uzmanlarının dikkatle takip ettiği bu kritik karar, kısa bir süre içinde açıklanacak. Faiz kararının ne zaman açıklanacağı ve bu kararın ne yönde olacağı, ekonomik gözlemciler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararı, piyasalarda büyük bir heyecanla bekleniyor.

Enflasyon beklentilerindeki düşüşler ışığında, TCMB'nin alacağı yeni kararların ekonomik etkileri merak konusu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50'de sabit tutan Merkez Bankası'nın bu seferki adımı, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından dikkatle takip ediliyor. Kararın detayları ve piyasalara etkisi, ekonominin gidişatını belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Faiz Kararı Açıklama Tarihi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Ağustos ayı faiz kararının açıklanacağı tarih netleşti. Merkez Bankası, faiz kararını 20 Ağustos Salı günü saat 14:00'te duyuracak.

Piyasaların ve yatırımcıların yakından takip ettiği bu açıklama, ekonomik dengeler üzerinde önemli bir etki yaratacak.

Ekonomistlerin Beklentileri Ne Yönünde?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Ağustos ayında TCMB'nin politika faizini mevcut seviyede, yani yüzde 50'de sabit tutmasını öngörüyor. Anket, 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi ve sonuçlar ekonomistlerin tamamının bu yönde bir beklenti içinde olduğunu ortaya koydu.

Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentileri ise çeşitlilik gösteriyor. Ortalama beklenti, yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 46,50 civarında olacağı yönünde. Ancak, ekonomistlerin bazıları yıl sonunda faizin yüzde 50, bazıları ise yüzde 40 seviyelerine kadar düşebileceğini öngörüyor. Geçtiğimiz ayki Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

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