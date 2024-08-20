İstanbul Havalimanı hem uçtu hem de uçurdu! 6 yılda rekor! İşte 2024 hedefi...
Türkiye'nin en büyük projelerinden olan İstanbul Havalimanı, 6 yılda 300 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi. 2024 yılında 85 milyon yolcu hedefi bulunurken; yolcu sayısında yüzde 12,77, uçuşlarda ise yüzde 12,46'lık bir büyüme planlanıyor.
Uçuş trafiğinde Avrupa'nın dört yıldır üst üste en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, açıldığı günden bu yana hizmet ettiği yolcu sayısı 303 milyonu geçti.
6 YILDA 303 MİLYON YOLCU
29 Ekim 2018 yılında açılışı gerçekleşen ve 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle tam kapasite hizmet vermeye başlayan İGA İstanbul Havalimanı hem Avrupa'da hem de dünyada adından söz ettiriyor. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İGA İstanbul Havalimanı tam kapasite hizmet verdiği günden 19 Ağustos'a kadar olan dönemde 303 milyon 58 bin yolcuya hizmet verdi. Ayrıca havalimanından söz konusu dönemde 2 milyon 53 bin 326 uçuş gerçekleşti.
2024 HEDEFİ NETLEŞTİ
Her geçen gün yolcu ve uçuş trafiğini arttıran İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 2024 yılında 85 milyon yolcuyu geçmeyi hedefliyor. İGA İstanbul Havalimanı ayrıca, yolcu sayısında yüzde 12,77'lik uçuşlarda ise yüzde 12,46'lık bir büyüme planlıyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'ncü yılına hitaben 100 havayoluna hizmet veren havalimanı 2024 yılının Ağustos ayı itibarıyla 107 hava yolu şirketine ev sahipliği yapıyor.
İSTANBUL HAVALİMANI TEKNİK BİLGİLERİ
İstanbul Havalimanı Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılarak 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete verilmiştir.
İstanbul Havalimanında
- 90.000.000 Yolcu/Yıl Kapasiteli Terminal Binası,
- 77 Yolcu Köprüsü,
- 40 Bin Araçlık Otopark,
- 566 Adet Check-in Kontuarı,
- 228 Adet Pasaport Kontrol Bankosu mevcuttur.
3.750X60 m. ve 4.100X45 m. boyutlarında kategori 3 (CAT III) sınıfında hizmet veren iki adet paralel pisti, 3 adet paralel taksiyolu, 15 adet hızlı çıkış taksiyolu, 371 uçak park yeri olan yaklaşık 2 milyon m2 beton kaplama apron bulunmaktadır.
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