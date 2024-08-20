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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten tahvil açıklaması

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 15:18 Güncelleme: 20.08.2024 15:28
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten tahvil açıklaması

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken tahvil açıklaması geldi. Bakan Şimşek "10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi." dedi.

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