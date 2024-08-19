Vergide yeni dönem! Artık elektronik ortamda olacak! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide elektronik dönemin başlayacağını duyurdu. Bakan Şimşek, yeni sistemde vergi müfettişleri ile mükelleflerin elektronik ortamda bir araya geleceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetim süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınmasını sağlayacak altyapıyı oluşturacaklarını bildirerek, "Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak." dedi.
Şimşek, AA muhabirine, Bakanlığı ve Vergi Denetim Kurulunun (VDK) dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yeni teknolojik sistemlerle Bakanlığı bünyesindeki dijital dönüşümü hızlandıracak ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik edecek adımlar attıklarına işaret eden Şimşek, dijital dönüşüm çalışmalarının kayıt dışıyla mücadelede Bakanlığın elini güçlendireceğini söyledi.
Şimşek, vergide adalet, etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde mükelleflerin vergi sistemine gönüllü uyumunu gözeten düzenlemeler yapmaya devam edeceklerini bildirdi.
Denetim süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınmasını sağlayacak altyapıyı oluşturacaklarını aktaran Şimşek, "Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak. Elektronik tutanak, telekonferans uygulamaları, makine öğrenmesi ve yapay zeka entegrasyonları gibi gelişmelerle bir sene içerisinde ciddi bir dijital dönüşüm hedefleniyor." diye konuştu.
Şimşek, kullanılacak sistemlerin yurt içinden tedariki ve kurum içi yazılımlarla milli ekonomiyi desteklediklerine de dikkati çekerek, "Yerli yazılım ve tüm verilerin Bakanlık sunucularında tutulması yoluyla yabancı bir firmanın bulutunda verilerin tutulması ve yurt dışı menşeli telekonferans uygulamalarının kullanılması gibi vergi mahremiyeti yönünden sorunlar yaratacak uygulamalardan kaçınılıyor." ifadesini kullandı.
Defter ve belgelerin elektronik ortamda müfettişlere ibraz edilebildiğini ancak her koşulda incelemelerin tamamlanabilmesi için müfettiş ve mükelleflerin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Şimşek, mükelleflere ulaşılamayan durumlarda dahi kağıt ortamında tutanağın alınması zorunluluğunun sonra ermediğini söyledi.
Şimşek, yeni adımla vergi inceleme tutanağı gibi kağıt ortamında düzenlenen tutanakların tamamının e-imza kullanılarak elektronik ortama alınacağını bildirerek, kağıt, toner ve yazıcı kullanımından kaynaklı giderlerin sıfıra indirilmesiyle yüzde yüz dijital bir denetim birimi oluşturulduğunu anlattı.
MÜKELLEFİN YURT DIŞINDAN GELMESİNE GEREK KALMAYACAK
VDK'nin 9 büyük ilde denetim binası olduğuna işaret eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Denetimler, mükelleflerin de katılımıyla çoğunlukla bu binaların bulunduğu yerlerde yürütülüyordu. Tasarlanan sistemle, kurum içi video konferans ve elektronik görüşme uygulamaları devreye alınacak, mükelleflerin denetim birimlerine fiziken gelmelerine gerek kalmayacak. Müfettişlerle görüşme ve tutanakların elektronik ortamda gerçekleşmesi sağlanacak. Bu imkanlarla mükelleflere bulundukları yerden kanuni sorumluluklarını yerine getirme kolaylığı sağlanacak. Örneğin, yurt dışında bulunan mükelleflerin sadece denetim için yurda dönme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. Böylece mükelleflerin vergiye uyum noktasında katlandığı zaman ve işlem maliyetleri azaltılacak."
Şimşek, sistemle, müfettişlerin seyahat zorunluluğu olmadan yurdun dört bir tarafındaki mükellefleri denetlemesinin önünün açılacağına dikkati çekerek, "Böylece iş gücünün yer değiştirmeden ihtiyaca göre belli şehirlerdeki denetimlere odaklanması kolaylaşacak. Bu şekilde seyahat ve konaklama masrafları azaltılırken olağanüstü durumlarda bile kesintisiz kamu hizmetinin sunulabilmesi sağlanacak. Toplantı, eğitim ve konferans süreçlerinin tamamen elektronik ortama alınmasıyla organizasyon ve temsil giderleri azalacak." dedi.
FARKLI ŞEHİRLERDEKİ MÜFETTİŞ VE MÜKELLEFLER ELEKTRONİK ORTAMDA BİR ARAYA GELECEK
Farklı şehirlerdeki müfettiş ve mükelleflerin elektronik ortamda bir araya gelmesiyle denetimin yerelleşmesine bağlı olarak ortaya çıkacak risklerin de bertaraf edileceğini aktaran Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni sistem sayesinde ayrıca e-uzlaşma ile uzlaşmaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, e-izah ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha davet müessesi kapsamında izahta bulunabilmesi sağlanacak. Dış kurumların eğitim taleplerinin elektronik ortamda karşılanması, çeşitli sektörlere verilecek elektronik ve uzaktan eğitimlerle vergi bilinci ve vergiye gönüllü uyumun artırılması öngörülüyor."
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