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TMO Ordu'da fındık alımlarına başladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 12:50
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TMO Ordu’da fındık alımlarına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da 2024 ürünü fındık alımına başladı.

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