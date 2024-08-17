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Asgari ücret ve emekliye yılbaşı zammı ne olacak? Sosyal medyada oran verdiler! Yalanlama geldi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 13:40 Güncelleme: 17.08.2024 13:46
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Asgari ücret ve emekliye yılbaşı zammı ne olacak? Sosyal medyada oran verdiler! Yalanlama geldi...

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Londra'daki yatırımcılara "Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını" söylediği iddiasını yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, Londra'da görüştüğü yabancı yatırımcılara, "Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını" söylediği iddiasını yalanladı.

"SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'a bu yönde bir soru sorulmamış veya iddia edildiği gibi bir cevap verilmemiştir. Toplantıda, 'çalışan ve emeklilerin zam oranına ilişkin açıklama yapıldığı' yönündeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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