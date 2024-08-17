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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 10:27
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ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Son dakika haberine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 37 azaldı.

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