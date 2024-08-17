Tüketiciyi aldatanlara ceza yağdı! Bu yıl 165 milyon lira ceza kesildi

"DOMUZ DERİSİ" BİLGİSİNE YER VERMEYEN REKLAMA YAPTIRIM

Açıklamada, Reklam Kurulunun önceliklerinde birinin de tüketicilerin satın almayı düşündükleri mal veya hizmetlerin nitelikleri veya bileşenleri konusunda açıkça ve gerçeğe uygun olarak bilgilendirilmesi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu yaklaşıma uygun olarak, ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya ait yurt dışı alan adı uzantılı internet sitesinde yayınlanan reklamlarda ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğu bilgisine yer verilmesine rağmen Türkiye alan adı uzantılı internet sitesinde aynı ürüne yönelik yayınlanan reklamlarda ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiş, Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde tüketicileri eksik bilgilendiren reklamların durdurulmasına ve reklam veren hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."