Köprü ve otoyol ücretlerine zam: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki yeni rakamlar belli oldu

KÖPRÜLER 33 TL OLDU

KGM'nin internet sitesinden derlenen bilgilere göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi araçların aks aralığına göre 33 ile 244 lira arasında oldu. Motosiklet geçiş ücreti ise 14 lira olarak belirlendi.