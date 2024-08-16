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Emlak vergisinde esas olmak üzere gelecek yıl metrekare maliyetleri belli oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 08:49 Güncelleme: 16.08.2024 08:49
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Emlak vergisinde esas olmak üzere gelecek yıl metrekare maliyetleri belli oldu

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 369,88 lira ile 16 bin 967,51 lira arasında değişecek.

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