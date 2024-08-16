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Konaklama ve yiyecek hizmeti sektörü istihdamda rekor kırmaya devam ediyor

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:37
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Konaklama ve yiyecek hizmeti sektörü istihdamda rekor kırmaya devam ediyor

Türkiye'de "konaklama ve yiyecek hizmeti" sektöründe ücretli çalışan sayısı, mayıs ayının ardından haziranda da rekor kırarak 1 milyon 370 bine yükseldi.

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