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Türkiye'de her iki evden biri deprem sigortalı! Marmara bölgesinde sigortalılık oranı yüzde 64

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:58
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Türkiye’de her iki evden biri deprem sigortalı! Marmara bölgesinde sigortalılık oranı yüzde 64

Depreme karşı finansal güvence sağlayan zorunlu deprem sigortası oranı Türkiye genelinde yüzde 57 olurken sigortalı konut sayısı 11,3 milyonu geçti.

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