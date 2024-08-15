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Merkez Bankası'ndan Konut Fiyat Endeksi raporunda değişiklik

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 10:47
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Merkez Bankası’ndan Konut Fiyat Endeksi raporunda değişiklik

Merkez Bankası, 'Konut Fiyat Endeksi' hesaplama yönteminde revizyona gitti. Yapılan açıklamada Temmuz 2024 itibarıyla yeni yayının kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

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