Yeni emeklilere en az 12.500 TL ödeme! Kim nasıl yararlanacak! Ocak ayına kadar geçerli...

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Dolayısıyla hak sahibi yüzde 75, yüzde 50 ve yetimler için yüzde 25 oranında aylık alıyorsa taban maaş da bu oranlara göre belirlenip uygulanıyor.

Hisseye göre belirlenen 9.375 TL, 6.250 TL ve 3.125 TL tutarındaki taban maaşlar geçerli oluyor. Düşük maaşlar tamamlanıyor. Ölüm maaşlarında 12.500 TL aylık uygulanmıyor.

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