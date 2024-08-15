Enerji filomuz her yeri kuşatıyor! 2 kıta 4 ülkede petrol ve doğal gaz arayacağız! Anlaşmalar tamam...
Türkiye 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak zamanında başladığı Milli Enerji ve Maden Politikası stratejisinde önemli adımlar atarken farklı bölgelerde doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini sürdürüyor. TPAO tarafından Azerbaycan, Irak, Rusya ve Somali olmak üzere dört ülkeyle yapılan anlaşma ve projeler takip ediliyor. İşte detaylar...
Türkiye, 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak zamanında başladığı Milli Enerji ve Maden Politikası stratejisinde önemli bir yol kat etti.
DENİZLERDEKİ ARAMALAR SÜRÜYOR
Türkiye, bugün dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip ülkelerinden biri haline geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) dört derin deniz sondaj gemisi ve iki sismik gemisiyle beraber çok yoğun bir şekilde denizlerde aramalarına devam ediyor.
GABAR'DA HEDEF 100 BİN VARİL
Türkiye bu aramalarının neticesinde Akdeniz'de, hemen akabinde de Karadeniz'de yaptığı çalışmalarla çok önemli sonuçlar elde etti. Türkiye şu anda Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 5.5 milyon metreküplük üretim yapıyor. Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik günlük üretime ulaşıldı. Gabar'da günlük 100 bin varil üretime ulaşılması hedefleniyor.
DÖRT ANLAŞMA İMZALANDI
Türkiye, sadece kendi karalarında ve denizlerinde değil, farklı coğrafyalarda, uzak bölgelerde de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına odaklandı.
Edinilen bilgiye göre, TPAO tarafından Azerbaycan, Irak, Rusya ve Somali olmak üzere dört ülke ile yapılan anlaşma ve projeler takip ediliyor. Azerbaycan ile AzeriÇırak- Güneşli (ACG) Projesi, Bakü- Tiftis- Ceyhan (BTC) Projesi, Şah Deniz Projesi ve Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) Projesi olmak üzere dört anlaşma imzalandı.
YENİ ADRES SOMALİ
Irak ile Missan Projesi, Badra Projesi ve Siba Projesi olmak üzere üç anlaşma, Rusya ile Baytugan Projesi için bir anlaşmaya varıldı. Türkiye, Somali'yle de petrol ve doğalgaz araması ve daha sonrasında üretimi için anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Türkiye, Somali denizlerinde 3 blokta doğalgaz ve petrol arayacak. TPAO'nun operatör olması planlanan proje ilk olarak sismik faaliyetler ile başlayacak. Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi eylül sonu, ekim başı gibi bu bölgeye gönderilecek.
FARKLI ÜLKELERLE ANLAŞMA ZEMİNİ...
Uzun süredir ortak faaliyetlerin bulunduğu Irak ve Azerbaycan bölgelerinde ise yeni anlaşmaların imzalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda başta Cezayir, Libya ve Nijer olmak üzere Afrika ülkeleri, Malezya (Uzak doğu ülkeleri) ve Venezuela gibi ülkelerde de işbirlikleri için temaslar sürdürülüyor. Afganistan'da yapılan operatörlük görevi ise hali hazırda mücbir sebeplerden dolayı pasif halde bulunuyor. TPAO, 2024 yılında yoğun aramacılık faaliyetleri kapsamında kara ve deniz alanlarında toplam 96 arama ve üretim kuyusunda sondaj faaliyetleri yürüttü. Kara alanlarında 42 kuyuda, derin denizlerde 1 adet kuyuda sondaj operasyonu devam ediyor.
OPERASYONLAR FATİH, YAVUZ VE KANUNİ İLE YÜRÜTÜLÜYOR
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Türkiye sondaj, üst ve alt tamamlama operasyonlarını, Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri ile yürütülüyor. Kanuni sondaj gemisi, Türkali-20 lokasyonunda alt tamamlama, Yavuz sondaj gemisi, Türkali-11 lokasyonunda üst tamamlama, Fatih sondaj gemisi, Türkali-26 lokasyonunda sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han gemisi ile de sondaj faaliyetleri yürütülüyor. Tüm deniz alanlarındaki petrol ve doğal gaz aramacılık faaliyetleri kapsamında 42 kuyunun sondajı tamamlandı. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Batı Karadeniz Kıyıköy Nükleer Santral projesine ait derin ve sığ deniz alanlarındaki survey çalışmalarına devam ediyor. Barboros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Güzelkent-3B projesi kapsamında sismik toplama çalışmalarına devam ediyor.
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