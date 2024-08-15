Dövizle satış yapan tesise dev ceza! Bakanlık devreye girdi: 4.6 milyon TL ceza

Dövizle satış yapan dinlenme tesislerine Bakanlıktan 4 milyon 654 bin lira ceza.

4.6 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Çalışmalar neticesinde; hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, etiket bulunan ürünlerde ise avro ve dolar cinsinden etikete sahip olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, tesislere Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü denetim ekiplerince 4 milyon 654 bin 200 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.