Dövizle satış yapan tesise dev ceza! Bakanlık devreye girdi: 4.6 milyon TL ceza
Antalya'da dövizle satış yaptığı tespit edilen dinlenme tesisleri için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketinin bulunmadı ve etiket bulunan ürünlerde de avro ve dolar cinsinden etiket yer aldı. Ekipler tarafından yapılan denetimler sonucu tesise toplamda 4 milyon 654 bin 200 lira para cezası kesildi.
Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, Antalya'da dövizle satış yaptığı tespit edilen dinlenme tesislerine yapılan denetimler sonucunda toplamda 4 milyon 654 bin 200 lira para cezası kesildiğini açıkladı.
O TESİS İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler tarafından Antalya'daki dinlenme tesislerine yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi.
4.6 MİLYON TL CEZA KESİLDİ
Çalışmalar neticesinde; hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, etiket bulunan ürünlerde ise avro ve dolar cinsinden etikete sahip olduğu bilgisi verildi.
Açıklamada, tesislere Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü denetim ekiplerince 4 milyon 654 bin 200 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.
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