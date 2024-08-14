Ankara’da okul servis ücretlerine zam! Yüzde 40 artırıldı

Ankara'da okul servis ücretlerine zam geldi.

SERVİS ÜCRETLERİNDE ARTIŞ

Ankara'da okul servis ücretleri açıklandı. Yeni eğitim-öğretim döneminde okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.

Buna göre, 3 kilometreye kadar ücret 16 bin 745 liraya, 3-6 kilometredeki ücret 18 bin 450 liraya, 6-10 kilometredeki ücret 21 bin 320 liraya, 10-15 kilometredeki ücret 24 bin 810 liraya yükseltildi.