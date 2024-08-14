Ankara'da okul servis ücretlerine zam! Yüzde 40 artırıldı
Milyonlarca öğrenci okulların açılmasına hazırlanıyor. Okulların açılışına kısa bir süre kala başkentte okul servislerine zam geldi. Alınan kararla birlikte 3 kilometreye kadar olan ücret 16 bin 745 liraya, 3-6 kilometredeki ücret 18 bin 450 liraya, 6-10 kilometredeki ücret 21 bin 320 liraya, 10-15 kilometredeki ücret 24 bin 810 liraya yükseltildi.
Okulların açılmasına geri sayım başladı ve hm veliler hem de öğrenciler okul için hazırlıklarını sürdürüyor. Velilerin okul telaşı devam ederken okul servis ücretlerine zam geldi.
SERVİS ÜCRETLERİNDE ARTIŞ
Ankara'da okul servis ücretleri açıklandı. Yeni eğitim-öğretim döneminde okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.
Buna göre, 3 kilometreye kadar ücret 16 bin 745 liraya, 3-6 kilometredeki ücret 18 bin 450 liraya, 6-10 kilometredeki ücret 21 bin 320 liraya, 10-15 kilometredeki ücret 24 bin 810 liraya yükseltildi.
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