Piyasanın gözü ABD’de! Enflasyon verileri bekleniyor





Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz oranlarında indirimi desteklemeden önce "biraz daha fazla veri" görmek ve Fed'in faiz indirimine başladıktan sonra rotasını değiştirmek zorunda kalmayacağından emin olmak istediğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,85'te dengelenirken, dolar endeksi 102,6'da bulunuyor.



Altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 gerilemesinin ardından yeni günde de yüzde 0,2 azalışla 2 bin 461 dolara geriledi, Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 80,8 dolarda seyrediyor.



Söz konusu gelişmelerle dün, Dow Jones endeksi yüzde 1,04, S&P 500 endeksi yüzde 1,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.



Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerinin bölge ekonomisine ilişkin vereceği ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.



Halihazırda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda ne kadar faiz indirimine gidileceğine yönelik belirsizlik ise devam ediyor.



Analistler, Avrupa'da güç kaybeden ekonomik aktivitenin bankanın politika alanını daraltabileceğini kaydederek, dünkü verilerin bölge ekonomilerine yönelik endişeleri beslemeyi sürdürdüğünü bildirdi.



Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ağustos sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda 43,7 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta 17,9 puana geriledi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 25,8 puan azaldı.