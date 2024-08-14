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Hollanda bayraklı "Oosterdam" kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:44
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Hollanda bayraklı Oosterdam kruvaziyeri Alanya Limanı’na demirledi

Son dakika haberine göre Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. "Oosterdam", akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

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