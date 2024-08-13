Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedildi
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından Cari İşlemler hesabına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "2024 yılı genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, dış ticaretin, cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye olumlu katkılar yapacağı öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla sıkı iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 yılının İlk Yarısına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2024 yılının ilk yarısında cari işlemler açığında %55,0 oranında gerileme gerçekleşmiştir. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşler dengeli bir büyüme yapısını destekler iken makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir.
2024 yılı Haziran ayında cari işlemler hesabında 407 milyon dolar ile fazla verilmiştir.
Cari işlemler açığı 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %55,0 oranında azalışla 16,5 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.
Böylelikle zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57,0 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı sonraki aylarda 32,2 milyar dolar azalarak 2024 Haziran ayı itibariyle 24,8 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 34,6 milyar dolar gerilemiştir. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığı dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile %56,4 oranında düşmüştür.
2024 Haziran ayında yıllıklandırılmış ihracatımız yıllık bazda %2,9'luk artış ile 258,8 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise %6,6'lık azalışla 346,4 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı %26,6 oranında azalarak 87,6 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,9 yüzde puan artarak %74,7 olmuştur.
Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Haziran ayında yıllıklandırılmış bazda 105,8 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 51,9 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir.
Temmuz ayında Bakanlığımızca açıklanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre ihracat %13,8 oranında artış, ithalat ise %7,9 oranında azalış kaydetmiştir. Böylece dış ticaret açığında %42,3 oranında güçlü bir gerileme görülmüştür. Bu kapsamda Temmuz ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 20 milyar doların altına gerileyerek önemli bir iyileşme kaydetmesi öngörülmektedir. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimi ile yıl sonunda cari işlemler açığının Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.
• Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. 2024 yılı genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, dış ticaretin, cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye olumlu katkılar yapacağı öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla sıkı iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
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