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Diyarbakır fıstığında hasat: Üretici geçen seneye nazaran rekolteden memnun

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.08.2024 11:03
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Diyarbakır fıstığında hasat: Üretici geçen seneye nazaran rekolteden memnun

Siirt, Gaziantep ve Şanlıurfa fıstığına rakip çıkan Diyarbakır fıstığında hasat süreci devam ediyor. 150 dönümde hasat yapan üretici, verimden geçen seneye göre memnun.

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