Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten işsizlik ve cari açık değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini beklediklerini bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi ve iş gücü verilerini değerlendirdi.
Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açığın 24,8 milyar dolar olduğunu aktaran Şimşek, "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, programın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra iş gücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2'ye yükseldi ancak bu yıl OVP'den (Orta Vadeli Program) daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İş gücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?
- Kediler bizimle bakın nasıl konuşuyor: Meğer gözlerini kıstığında...
- 63'lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...
- AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? "aolweb.meb.gov.tr"
- 1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu
- Kişilik Testi: Bir tane "S" harfi seçin! Kendiniz hakkında en gizli sırrı öğrenin!
- Çamaşır makineniz 40 yıl daha çalıştıracak sırrı ustalar verdi: Her ay bir defa bu programda...
- BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?
- Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!
- 40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51'lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...