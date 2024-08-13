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Son dakika | Cevdet Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylülde halini açıklayacağız

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 14:45 Güncelleme: 13.08.2024 15:14
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Son dakika | Cevdet Yılmaz’dan OVP açıklaması: Eylülde halini açıklayacağız

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım ortamını iyileştirme toplantısında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz "Bu doğrultuda cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimizdir. Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız güncellenmiş Orta Vadeli Program da bugün gündemimizde olacaktır." dedi.

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