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Motorlu tırpan tamircilerinde ‘hasat' yoğunluğu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.08.2024 10:29 Güncelleme: 13.08.2024 10:39
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Motorlu tırpan tamircilerinde ‘hasat’ yoğunluğu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık hasadı dolayısıyla motorlu tırpan tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor.

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