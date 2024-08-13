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Deprem bölgesinde bereketli üzüm hasadı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 10:20 Güncelleme: 13.08.2024 10:27
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Deprem bölgesinde bereketli üzüm hasadı

Hatay'ın lezzetiyle ün salan üzümünde bereketli hasat başladı. Üzüm tarlada kalitesine göre 20 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor.

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