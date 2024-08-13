Konut satışlarında büyük artış! Son 7 ayın en iyisi | TÜİK Temmuz 2024 konut satış istatistikleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2024 dönemine ait konut satış istatistiklerini yayınladı. Temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. En çok konut satılan il 19 bin 47 ile İstanbul olurken, en az satılan il ise 61 ile Ardahan oldu.
Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu.
KONUT SATIŞLARI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE %0,5 AZALDI
Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 azalışla 672 bin 162 olarak gerçekleşti.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 11 BİN 496 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,9 azalış göstererek 11 bin 496 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,8 azalışla 62 bin 911 oldu.
Temmuz ayındaki ipotekli satışların, 2 bin 786'sı; Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 14 bin 962'si ilk el satış olarak gerçekleşti.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 115 BİN 592 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,7 artarak 115 bin 592 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %91,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,0 artışla 609 bin 251 oldu.
İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 40 BİN 784 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,9 artarak 40 bin 784 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %32,1 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 artışla 214 bin 108 olarak gerçekleşti.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 86 BİN 304 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 artış göstererek 86 bin 304 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %67,9 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 azalışla 458 bin 54 olarak gerçekleşti.
YABANCILARA TEMMUZ AYINDA 2 BİN 350 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 azalarak 2 bin 350 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 878 ile Antalya, 752 ile İstanbul ve 218 ile Mersin oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,0 azalarak 12 bin 811 oldu.
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