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Türkiye ile Güney Kore merkez bankaları arasında swap anlaşması yenilendi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 08:27
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Türkiye ile Güney Kore merkez bankaları arasında swap anlaşması yenilendi

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi.

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