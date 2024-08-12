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Son dakika | TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Giriş: 12.08.2024 10:04 Güncelleme: 12.08.2024 10:08
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Son dakika | TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre haziranda işsizlik %9,2 oldu.

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