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Bolat: Haftalık 161 uçuşla Çukurova'yı dünyaya bağlıyoruz

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 16:08
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Bolat: Haftalık 161 uçuşla Çukurova’yı dünyaya bağlıyoruz

Son dakika haberi...Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, haftalık 161 uçuşla Çukurova’yı dünyaya bağlayacaklarını açıkladı.

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