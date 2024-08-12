BES’te hisseyi seçenin yüzü güldü! Altın, dolar, faiz hepsini solladı

Bu yılın başından itibaren de hisse fonlarından sonra ikinci yüksek getiriyi, yüzde 47.26 ile 'Değişken- Agresif' fonlar, yani piyasa koşullarına göre yatırım enstrümanlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak için kurulmuş fonlar, sağladı. Buradaki getiri de enflasyonun 18.5 puan üzerinde oldu. Benzer şekilde, Değişken-Atak-Dinamik-Büyüme' fonları da enflasyonun 14.51 puan üzerinde yatırımcısına getiri sağladı. Sene başından bu yana birikimlerini değerlendirmek için altın ve borçlanma araçları fonlarını tercih edenler ise enflasyonun bir-iki puan altında getiri elde etti.

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