12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Otoyol ve köprü ücretleri artık e-Devlet'ten ödenecek! Bakan Abdulkadir Uraloğlu resmen duyurdu! e-Devlet'ten köprü-otoyol ücreti nasıl ödenir?

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 11:26 Güncelleme: 12.08.2024 11:31
ABONE OL
Otoyol ve köprü ücretleri artık e-Devlet’ten ödenecek! Bakan Abdulkadir Uraloğlu resmen duyurdu! e-Devlet’ten köprü-otoyol ücreti nasıl ödenir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan geliştirme ile artık otoyol ücretlerinin e-Devlet üzerinden ödenebileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu yöntemle vatandaşların cezaya düşmeden ödeme yapabileceğine vurgu yaparken "Bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç sahiplerinin otoyol ödemelerini e-Devlet üzerinden güvenle yapabileceklerini duyurarak, "Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin ödemelerini tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek." dedi. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsayan düzenleme ile vatandaşların yasal takibe konu olmamış ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabileceklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından e-Devlet sistemi üzerinde yapılan geliştirme sayesinde araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceklerini açıkladı.

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri artık e-Devlet'ten ödenebilecekKöprü ve otoyol geçiş ücretleri artık e-Devlet'ten ödenebilecek

E-DEVLET'E ENTEGRE EDİLDİ
Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve işletilen e-Devlet sisteminin, dijitalleşme ve teknolojinin kamu hizmetlerine entegrasyonunda önemli bir rol oynadığını anımsatarak, "Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsayan yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler." diye konuştu.

CEZAYA DÜŞMEDEN ÖDENECEK
Uraloğlu, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle vatandaşların borç ödeme imkânı ile birlikte ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemlerin de artık daha kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek." dedi.

OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETİ E-DEVLET ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör