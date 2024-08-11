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Türkiye'den 116 ülkeye 175 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:13
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Türkiye’den 116 ülkeye 175 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatı

Türkiye'de geçen yıl ekimde başlayan zeytin ihracat sezonunun 10 aylık döneminde sofralık zeytin ihracatı 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sofralık zeytin ihracatında sezonun tamamlanmasına 2 ay kaldığını belirtildi.

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