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Kesimhanelere kamera zorunluluğu! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:17
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Kesimhanelere kamera zorunluluğu! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hazırladıkları yeni yönetmelik taslağıyla, kesimhanelerin belirli noktalarına kamera sistemi kurulmasını zorunlu hale getireceklerini bildirdi.

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