Tokat'ta manda sayısı devlet desteğiyle arttı! 200'den 1400'e ulaştı
Tokat'ta, Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Halk Elinde Manda Islahı Projesi"yle manda popülasyonunda büyük ölçüde artış sağlandı. Köyde 14 yıl önce 200 olan manda sayısı, verilen destekler sayesinde 1400'e ulaştı.
Kent genelinde en çok manda varlığı bulunan 80 haneli Çiftlik köyündeki üreticiler, Bakanlığın başlattığı projeden yararlanarak manda sayısını artırdı.
Köyde 14 yıl önce 200 olan manda sayısı, verilen destekler sayesinde 1400'e ulaştı.
Tokat Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Muzaffer Keser, köyde manda yetiştiriciliğine güzel bir rağbet olduğunu söyledi.
Çiftlik köyünden sonra Şatroba köyünde de manda yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu dile getiren Keser, buradaki hayvanların Kaz Gölü'nde bulunan merada otlatıldığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle köyde yaşayan vatandaşların mandacılığa yöneldiğini ve desteğin devam ettiğini belirten Keser, "Bakanlığımız 'Halk Elinde Manda Islahı Projesi' ile ilk başlarda bize manda başı 500 lira destek verdi. Böyle olunca mandacılık işi bedavaya gelmeye başladı. Vatandaşın cebinden bir şey çıkmayınca da ilgi artmaya başladı." dedi.
-80 HANELİK KÖYÜN 60 HANESİ MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİYLE UĞRAŞIYOR
Mandanın sütü ve yoğurdunun değerli olduğunun altını çizen Keser, şunları kaydetti:
"2011 yılında Tokat genelinde 4 bin küsur mandamız vardı, şu anda manda sayımız il genelinde 11 bin 800'e çıktı. Devletimiz anaç desteği veriyor. Bu sene yavruya destek veriliyor. Şu anda devletimiz, doğurmuş manda için 6 bin 200 lira, doğurmamış mandaya için 3 bin 900 lira, 1 yaşındaki yavrular için de 5 bin 50 lira destek veriyor. Çiftlik köyümüz 80 hane ve 60 hanesi bu işle uğraşıyor. Köyümüzde mandaların çoğunluğu gebe olduğu halde şu an günlük ortalama 500 kilo süt elde ediyoruz."
Halk Elinde Manda Islahı Projesi'nden yararlanan manda yetiştiricisi Cemal Ergin de dededen oğula manda yetiştiriciliği yaptıklarını, yaklaşık 60 yıldır bu işi sürdürdüğünü dile getirerek, "Mandacılık inek beslemeye göre kolay, bakımı kolay. Mandanın sütü ve yoğurdu değerli. 25 hayvanım var, hayvanlarımın çoğunluğu hamile. Mevcut sağdıklarımızdan günlük 24-25 kilo süt alıyorum." diye konuştu.
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