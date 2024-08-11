Tokat’ta manda sayısı devlet desteğiyle arttı! 200’den 1400’e ulaştı

-80 HANELİK KÖYÜN 60 HANESİ MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİYLE UĞRAŞIYOR

Mandanın sütü ve yoğurdunun değerli olduğunun altını çizen Keser, şunları kaydetti:

"2011 yılında Tokat genelinde 4 bin küsur mandamız vardı, şu anda manda sayımız il genelinde 11 bin 800'e çıktı. Devletimiz anaç desteği veriyor. Bu sene yavruya destek veriliyor. Şu anda devletimiz, doğurmuş manda için 6 bin 200 lira, doğurmamış mandaya için 3 bin 900 lira, 1 yaşındaki yavrular için de 5 bin 50 lira destek veriyor. Çiftlik köyümüz 80 hane ve 60 hanesi bu işle uğraşıyor. Köyümüzde mandaların çoğunluğu gebe olduğu halde şu an günlük ortalama 500 kilo süt elde ediyoruz."