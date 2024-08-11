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Eylülde 500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi kamuda istihdam edilecek

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:56
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Eylülde 500’ün üzerinde şehit yakını ve gazi kamuda istihdam edilecek

Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında, ilk atamalarının yapıldığı 1996'dan bugüne 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve yakını istihdam edildi. Eylül ayında yeni bir atama yapılarak, 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve yakınının daha kamuda istihdam edilmesi hedefleniyor.

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