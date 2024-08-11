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Ata tohumlarından üretilen Karahallı kavununda hasat mesaisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi Filiz Uçan Savaş
Giriş: 11.08.2024 12:53
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Ata tohumlarından üretilen Karahallı kavununda hasat mesaisi

Uşak'ın Karahallı ilçesinde ata tohumlarından üretilen coğrafi işaretli Karahallı kavunu, kendine özgü lezzetiyle talep görüyor. İlçede 5 bin dekar alanda 402 çiftçi tarafından üretilen Karahallı kavununun hasat mesaisi, yoğun şekilde sürüyor.

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