Brent petrolde resesyon endişesi! 4 aydır değer kaybediyordu...





MERKEZ BANKALARININ ENFLASYON AZALTMA POLİTİKALARI, PETROL ÜRETİCİLERİNİ FİYAT ARTIRMAYA TEŞVİK EDEBİLİR

Fed'in ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) mevcut enflasyon azaltma politikalarına devam etmeleri durumunda ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güç kaybettiğini ve böylece petrol ihracatçılarının daha az kazanç sağlayacağını ifade eden Barkeshli, bu durumun petrol üreticilerini fiyatları artırmaya teşvik edebileceğini söyledi.



Barkeshli, faiz indirimlerinin, büyük ekonomilerin büyümeyi teşvik etmek için başvurduğu bir araç olduğunu belirterek, "Büyük ekonomilerde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme oranının artması yüksek petrol tüketimiyle sonuçlanır. Petrol üreten ekonomiler, kısa vadeli kazanç ile uzun vadeli talep büyümesi arasında orta noktayı bulmak zorunda kalır. Bu sebeple çoğu petrol üreticisi şu anda kalkınma planlarını desteklemek için daha fazla kazanma baskısı altında." diye konuştu.



Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi de petrol piyasalarının aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini ifade ederek, "Jeopolitik riskler olmadan petrol fiyatları 2025'ten önce 70 doların altına düşebilir." dedi.



Rizvi, bu süreçte yatırımcıların temkinli davranması gerektiğine dikkati çekerek, "Yatırımcılar bu süreçte Çin'in petrol talebine ve merkez bankası duyurularına bakmalı. Fed'in politika faizi de bir başka önemli gösterge. Öte yandan, yatırımcı eğilimleri dikkatle izlenmeli, özellikle tüketici harcamaları ve OPEC+ grubunun genel durumu gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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