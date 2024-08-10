e-Ticaretteki iade masraflarının tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi! Ticaret Bakanlığı duyurdu...
E-Ticaret üzerinden yapılan alışverişlerdeki iade masraflarının tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi. Bu kararla birlikte vatandaşların herhangi bir gerekçe göstermek ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmeleri sağlandı. İşte detaylar...
Ticaret Bakanlığı, değişikliklere uyum sağlanması açısından e-Ticaret'te, iade masraflarının tüketiciye yansıtılmasını 1 yıl ertelemek de dahil yeni uygulamaların süresini uzattı.
CAYMA HAKLARINI KULLANMAYA DEVAM EDECEKLER
Ticaret Bakanlığı, e-Ticareti düzenleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını bildirdi. Yapılan değişiklik ile cayma hakkının kullanılabileceği mal ve hizmetlere ilişkin sınırlamalar ve iade masraflarının sözleşme ile tüketici tarafından karşılanabileceğine ilişkin hükümler ertelenerek, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmeleri sağlandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, küresel gelişmeler ve Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemelerin yakından takip edilerek iç hukuka entegre edildiği ifade edildi. Bu doğrultuda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinde satıcılar ile tüketiciler arasında adil bir dengenin sağlanması ve tüketicilerimizin evrensel standartlarda korunması hedefi ile düzenlemeler yapıldığı açıklandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyle, 1.1.2025 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen değişikliklerin 1.1.2026 tarihinde yürürlüğe girmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile cayma hakkının kullanılabileceği mal ve hizmetlere ilişkin sınırlamalar ve iade masraflarının sözleşme ile tüketici tarafından karşılanabileceğine ilişkin hükümler ertelenerek tüketicilerimizin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmeleri sağlanmıştır.
Ticaret Bakanlığı olarak düzenlemeler sonrası; sektördeki uyumlaştırma sürecinin daha sağlıklı ve etkin işleyebilmesi, ülkemizde vergi dahil yasal temsilciliği bulunmayan ve iş hacmi son dönemlerde çok hızla artan yurt dışı menşeli e-ithalatta ki ücretsiz kargo, ücretsiz iade, fırsat indirimleri gibi cazip teklifler ile genellikle kalitesiz ve güvensiz ürünlere olan talebin suni olarak artırılmasından kaynaklı tüketici mağduriyetlerinin yaşanmasının engellenmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında yerli pazar yerleri ve satıcılar bakımından iç piyasanın dengesiz ve kontrol dışı bir elektronik ticaret pazarına dönüşebilme ihtimali göz önünde bulundurularak, iç piyasanın dengesiz ve kontrol dışı bir elektronik ticaret pazarına dönüşebilme ihtimalinin gözetilmesi, ayrıca iç pazardaki satıcıların haksız rekabete uğrama ihtimali göz önüne alındığında, iç piyasamızın korunması amaçlanmaktadır. Tüketicilerimizi ve iç piyasada üretim ve istihdama katkı sağlayarak ekonomik refahımıza katkıda bulunan üreticilerimizi korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edilecektir."
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