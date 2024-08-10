e-Ticaretteki iade masraflarının tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi! Ticaret Bakanlığı duyurdu...

CAYMA HAKLARINI KULLANMAYA DEVAM EDECEKLER

Ticaret Bakanlığı, e-Ticareti düzenleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını bildirdi. Yapılan değişiklik ile cayma hakkının kullanılabileceği mal ve hizmetlere ilişkin sınırlamalar ve iade masraflarının sözleşme ile tüketici tarafından karşılanabileceğine ilişkin hükümler ertelenerek, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmeleri sağlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, küresel gelişmeler ve Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemelerin yakından takip edilerek iç hukuka entegre edildiği ifade edildi. Bu doğrultuda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinde satıcılar ile tüketiciler arasında adil bir dengenin sağlanması ve tüketicilerimizin evrensel standartlarda korunması hedefi ile düzenlemeler yapıldığı açıklandı.