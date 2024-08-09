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Sanayi üretim endeksinde düşüş! TÜİK Haziran 2024 verilerini paylaştı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 10:29
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Sanayi üretim endeksinde düşüş! TÜİK Haziran 2024 verilerini paylaştı

TÜİK'in hazırladığı Haziran 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verileri açıklandı. Verilere göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında düştü.

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