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Darphane'den "altın üretimi durdu" iddiaları hakkında açıklama

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 09.08.2024 12:14
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Darphane’den altın üretimi durdu iddiaları hakkında açıklama

Darphane Genel Müdürlüğü, bazı medya organlarında yer alan Cumhuriyet altını ve gram altın üretiminin durduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada üretimin durmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

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