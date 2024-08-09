Gabar’da büyük değişim! Ulaşım ağı bölgenin can damarını oluşturuyor | Yollar 1850 metre rakıma kadar ulaştı

Enerji ve Bakanı Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından üretim için çalışmalara başladıklarını belirterek "Bölgedeki tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalışma için lojistik çok önemli bir unsurdu. Ekipmanların, iş makinelerinin ve kulelerin tespit ettiğimiz kuyulara götürülmesi ve sonrasında da üretilen petrolün transfer için bu konuya özel önem verdik" dedi.