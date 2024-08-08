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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1,5 milyar dolar tutarında DİBS ihracı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 08.08.2024 18:48 Güncelleme: 08.08.2024 18:49
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 1,5 milyar dolar tutarında DİBS ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,5 milyar dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdi. DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletildi.

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