Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporunu açıkladı...

TL'YE GÜVEN ARTTI VE REZERVLERE OLUMLU YANSIDI

Mayıs ayında TL zorunlu karşılık oranlarının artırarak likidite fazlasını sterilize ettik. Dönemsel olarak ortaya çıkan likidite fazlasını sterilize ediyoruz. Likidite fazlasını TL depo alım ihaleleri ile sterilize etmeye devam ediyoruz. Borsa İstanbul repo pazarlarında gecelik sterilizasyon yapıyoruz. TL karşılığı döviz ve altın swap ihaleleri ile gün içerisinde 2 farklı depo ihaleleri uygulamaya başladık.

Tüketici kredileri yüzde 70 civarında fiyatlanıyor. Mevduat faizlerinde politika faizi, makroihtiyati politikalarının yan ısıra enflasyon ve kur beklentileri belirleyici oluyor. Son aylarda enflasyon ve kur beklentilerinde önemli bir iyileşme yaşandı. Para politikası duruşumuz mevduat faizlerinin TL'ye geçişi sürdürecek ve tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasını sağlayacak. Önlemler ve sıkı para politikası duruşumuz ile ikinci çeyrekten itibaren tüketici kredilerde büyüme zayıfladı.

Temmuz ayında TL ticari kredisinin aylık büyüme sınırının altında olduğunu görüyoruz. Raporumuzda firmaların enflasyon beklentilerinin düşmesinin TL kredi talebini azalttığını gösteriyoruz. Reel kredi maliyetleri artıyor firmaların kredi iştahı azalıyor. Firmalar daha ucuz maliyetle daha az miktarda kredi kullanıyorlar.

Yabancı para kredilerdeki büyüme yavaşladı toplam ticari kredi büyümesi geriledi. Son dönemde kredi büyüme gelişmeleri finansal koşullardaki sıkılığın dezenflasyon sürecini destekleyecek düzeyde olduğunu teyit ediyor.

Risk primi ılımlı seyrini sürdürmektedir. Haziran ayında porföy çıkışları gözlendi. Sermaye hareketleri temmuz ayında dengelenmiş olup son dönemde ılımlı seyrediyor.

Mart ayında yaptığımız ilave parasal sıkılaşma yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin TL'ye güvenini artırdı ve rezervlere olumlu yansıdı.

26.5 MİLYAR DOLAR ARTIŞ

22 Mart ile 2 Ağustos arasında brüt rezervler 26.5 milyar dolar artış gösterirken net döviz pozisyonumuz 93.1 milyar dolar iyileşti.