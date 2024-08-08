Borsa İstanbul açılışta güne düşüşle başladı! 8 Ağustos 2024 Borsa İstanbul açılış puanı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 düşüşle 10.016,80 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,51 puan ve yüzde 0,07 azalışla 10.016,80 puana geriledi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,50 ile iletişim oldu.