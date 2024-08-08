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Son dakika | Merkez Bankası'nın dolar rezervi yeniden 150 milyar doların üzerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 14:38 Güncelleme: 08.08.2024 14:53
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Son dakika | Merkez Bankası’nın dolar rezervi yeniden 150 milyar doların üzerinde

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre 2 Ağustos 2024 itibarı ile Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 150 milyar dolar sınırını aşarak 150 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

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