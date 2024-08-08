Bakan Vedat Işıkhan’dan Emekliler Yılı paylaşımı: Daima yanınızdayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ʺEmekliler Yılıʺ paylaşımı

EMEKLİLER YILI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

SGK'den yapılan açıklamada, 2024'ün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından, yıl boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla yapılabilecek faaliyetlerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'nın eşgüdüm içinde geniş bir çalışma yürüttüğü ve yürütmeye devam ettiği bildirildi.

Ayrıca tüm paydaşlarla çeşitli fikir alışverişlerinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, çalışmalar sonucunda planlanan faaliyetlerin bir kısmının tamamlandığı, bir kısmıyla ilgiliyse teknik detayların kesinleşmesi sebebiyle çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN FAALİYETLER

Açıklamada, çalışmaları tamamlanan faaliyetlere yer verildi. Buna göre, emeklilere özgü kamu hizmetleri, emeklilere sağlanan haklar ile emeklilere özel ayrıcalık, indirim ve kampanyaların yer aldığı www.emekliler.gov.tr sitesi kullanıma açıldı. Sitenin tıklanma sayısı 7,5 milyonu aştı.

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezinde emeklilere ayrıcalık tanınarak kendilerine çağrı merkezi danışmanca öncelikli olarak hizmet verilmesi için Emekli Danışmanı Uygulaması hizmeti hayata geçirildi. Uygulama ile günde ortalama 5 bin emekliye hizmet verildiği belirtildi.

81 ilde emeklilere özel birçok alanda indirim anlaşması sağlandı. 5 bin 500 üzerinde yerel firmayla indirim anlaşması yapıldı.

İlk defa emekli olanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa mesaj gönderilme sistemi geliştirildi. Bugüne kadar emekli olan 40 bin 492 vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı SMS olarak iletildi.