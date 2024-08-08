KKM'de tarihi düşüş! Tüm zamanların en yükseği | Bakan Mehmet Şimşek'ten KKM yorumu
Kur Korumalı Mevduat hesaplarında geçen hafta yüzde 3,7 azalış yaşandı. Bu oran tüm zamanların en hızlı düşüşü olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Son dönemde hızlanan KKM’den çıkışın sürmesini bekliyoruz" dedi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 2 Ağustos itibarıyla 138 milyar 169 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 363 milyon liradan, 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 148 milyar 385 milyon lira azalarak 16 trilyon 783 milyar 210 milyon liraya düştü.
TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 756,7 MİLYAR LİRA OLDU
Tüketici kredilerinin tutarı, 2 Ağustos itibarıyla 11 milyar 519 milyon lira artışla 1 trilyon 756 milyar 674 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 451 milyar 414 milyon lirası konut, 85 milyar 739 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 219 milyar 521 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 898 milyon lira artarak 1 trilyon 764 milyar 748 milyon liraya çıktı.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,7 artışla 1 trilyon 536 milyar 547 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 531 milyar 392 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 5 milyar 155 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 77 milyon lira artışla 244 milyar 296 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 183 milyar 697 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyar 355 milyon lira yükselerek 3 trilyon 68 milyar 904 milyon lira oldu.
KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 3,7 ve 67 milyar 719 milyon liralık azalışla 1 trilyon 764,3 milyar liraya gerileyerek haftalık bazda tüm zamanların en hızlı düşüşüne işaret etti.
"KKM'DEN ÇIKIŞIN SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde KKM hesaplarında Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlandığını anımsatarak, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.
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