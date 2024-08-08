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Borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü! Dolar altın euro ve borsa temmuzda ne kadar kazandırdı?

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 10:49
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Borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü! Dolar altın euro ve borsa temmuzda ne kadar kazandırdı?

TÜİK tarafından Temmuz ayı Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları açıklandı. Hazırlanan rapora göre Temmuz 2024 döneminde yatırımcısına en çok kazandıran BIST 100 endeksi olurken, euro ve dolar ise kaybettirdi.

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